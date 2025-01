Messi dejó plantado a Joe Biden: Se conoce la razón

Sin embargo, durante la reunión en la que, entre otros participó también el exbasquetbolista Magic Johnson, Messi no se presentó y su nombre ni siquiera fue mencionado en la ceremonia.

Lionel no pudo decir presente en la ceremonia y, por ende, no le colgaron la medalla como a los demás homenajeados. Se ha informado de que no pudo asistir ya que estaba llena su agenda.

La Medalla Presidencial de la Libertad, establecida por el presidente John F. Kennedy en 1963, es el máximo honor civil de Estados Unidos y se la otorga a personas que han hecho contribuciones especialmente meritorias a la seguridad o los intereses nacionales del país, a la paz mundial o a iniciativas culturales, públicas o privadas significativas.

Además de Lionel Messi, en el selecto grupo aparecen el chef José Andrés, notorio por su trabajo humanitario en zonas de desastre o conflicto, como la Franja de Gaza; Bono, líder de la banda de pop U2; Hillary Rodham Clinton, exsecretaria de Estado y excandidata presidencial del Partido Demócrata; que recibió una ovaciónde pie; los actores Michael J. Fox y Denzel Washington, y el basquetbolista Earvin “Magic” Johnson, famoso integrante del primer Dream Team, que ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992.