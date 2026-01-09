Messi tiene nuevo compañero: Inter Miami ficha al sustituto de Busquets

Miami, Estados Unidos.

El Inter Miami anunció este viernes el fichaje del mediocampista argentino David Ayala, procedente del Portland Timbers, y que tendrá contrato hasta el final de 2026.

El precio del traspaso asciende a dos millones de dólares e incluye 150.000 dólares adicionales en incentivos basados en el rendimiento del jugador, informó en un comunicado el Inter Miami.

El mediocentro, de 23 años, era un fijo en las alineaciones titulares de los de Portland y reforzará una posición debilitada tras el retiro de Sergio Busquets, ancla del Inter Miami la pasada temporada.