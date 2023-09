Messi no jugó la final de la US Open Cup y así reaccionaron en el torneo

Tras varios días de incertidumbre sobre si estaría o no en el encuentro, finalmente se conoció que “La ´Pulga” no estuvo en el 11 titular y tampoco en el b anquillo de suplentes.

Como ya se esperaba, Jordi Alba tampoco estuvo disponible en el Inter Miami por una lesión muscular. En el caso del hondureño David Ruiz comenzó en la banca.

Mediante sus redes sociales, el Inter Miami confirmó su alineación y para mala suerte de muchos el campeón del mundo no apareció ni en la banca.

“Esta noche no hay Messi. La Cabra no se vestirá para la Final”, publicó en sus redes sociales la US Open Cup, la competición más antigua del fútbol en Estados Unidos.