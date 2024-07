Messi sin rodeos previo a final ante Colombia: Retiro, petición especial y Antonela

A Messi se le consultó si el juego ante Colombia será su último partido en una Copa América 2024 y respondió sin tapujos.

“¿Jugar otra Copa América? No. En estos momentos no me gusta pensar más allá, estoy disfrutando y viviendo el día a día y viendo lo que me pasa. Tuve una etapa muy grande en la Selección en la cual sufrí entre comillas porque siempre quise estar e intentarlo. Cuando no se daban los resultados la pasábamos mal. Ahora, con lo que estamos viviendo, disfruto el día a día”, señaló el jugador del Inter Miami.

Y añadió: “Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes, no fue como yo planeaba o deseaba. Ahora tenemos la oportunidad de jugar una final y disfrutándola. Con la responsabilidad de intentarlo y dar el máximo para intentar conseguirla”.

Messi también se pronunció sobre como marcha el tema de su lesión.

“A nivel individual, con Canadá me sentí muy bien. Después con Chile me sentí bien desde el juego y lo físico. Con Chile me pasó muy rápido lo del aductor y ya no jugué cómodo, te hace jugar frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales”, dijo.

Y siguió señalando: “Con Ecuador llegué justo también. Llegué bien de la lesión, pero teniendo eso en la cabeza y sabiendo que me había pasado. El último (Canadá) ya me solté mucho más, me encontré mejor. Y en estos días que pasaron después y para la final me voy a encontrar mejor creo”.