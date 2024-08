Tres equipos se pelean por fichaje de Georgie Welcome: Ya tiene las ofertas

Georgie Welcome aún no define su futuro y aunque su último club anunció su renovación, todavía no es oficial que el artillero experimentado continúe con el Oro Verde FC.

Pero no solamente el equipo de Santa Rita desea los servicios del espigado atacante pues a pesar de sus 39 años hay dos clubes más que pujan por fichar al exjugador del Monaco de Francia.