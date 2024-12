Mbappé rompe el silencio: responde a críticas y revela qué pasó tras escándalo en Suecia

“Voy a triunfar aquí”, afirmó rotundamente este domingo Kylian Mbappé sobre el Real Madrid, a pesar de sus comienzos dubitativos esta temporada, sobre los que aseguró que no sufre una depresión y que no recibe ayuda para su salud mental.

“No he tenido períodos de descanso, he tenido decepciones deportivas”, añadió, antes de insistir en que los comentarios sobre una hipotética depresión “es hablar por hablar”. También aseguró que no tiene apoyo para su salud mental: “No, pero la gente está contigo. Te apoyan, es la cultura española”.

El delantero madridista aseguró que no sufre una depresión por su inicio de temporada en el equipo blanco, alejado de sus mejores momentos: “Ha habido momentos en que estaba fatigado, pero no deprimido”.

Preguntado por la investigación de la Justicia sueca en Estocolmo por una presunta agresión sexual, afirmó claramente: “Nunca me sentí preocupado”. Aunque reconoció que “hay mucho ruido”, dijo que ha intentado concentrarse en su trabajo. “Si la Justicia me convoca, simplemente iré”, añadió.

El viaje a Estocolmo ocurrió en octubre durante una convocatoria con la selección de Francia de la que estuvo ausente, y desde entonces no ha vuelto con el equipo nacional.

“Me sorprendió. Siempre me sorprendo. Pasan estas cosas que nunca ves venir. No recibí nada, ninguna citación. Leí lo mismo que todo el mundo. El gobierno sueco no dijo nada. No estoy implicado (...) Es sólo una falta de comprensión. No me ha pesado, porque nunca me he sentido implicado. Hay mucho ruido, pero siempre he tenido la misma intención, que es concentrarme en mi trabajo y ver cómo va a acabar.”

“Ni siquiera fue una tarde. Tenía cinco días libres y decidí irme. Tenía que ir a otro sitio, pero el entrenador me dijo que fuera a un lugar menos expuesto. Me va bien, estoy a gusto. Antes de irme, tengo esta foto saliendo del restaurante. Había mucha gente preparada para recibirme en la salida, muchos periodistas...Cuando estoy en el avión, recibo las noticias. No tengo ni idea de quién es (el denunciante).”

A pesar de ello, afirmó que su “amor por el equipo de Francia no ha cambiado” y que espera poder lograr un nuevo título mundial con los ‘Bleus’. Y sobre la ausencia de su última convocatoria aseguró que él quería ir pero fue “una decisión del seleccionador”.