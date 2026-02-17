Mbappé revela el insulto racista de Prestianni a Vinicius y pide dura sanción a la UEFA

Lisboa, Portugal.

Kylian Mbappé pidió a UEFA la sanción más dura para el argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica que presuntamente realizó un insulto racista a Vinícius Junior, que detuvo el partido ante el Real Madrid durante diez minutos, y denunció que le llamó "mono" cinco veces tapándose la boca con su camiseta. "Yo sé todo. Lo que he visto es muy claro, el número 25 del Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, le ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", denunció Mbappé en la zona mixta del estadio Da Luz de Lisboa. "Le he dicho racista porque lo pienso. Solo hay que ver su cara que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión. Este tipo de cosas no las dejamos pasar. Este jugador es joven, no puede tener la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol. Es un gran problema y veremos qué va a pasar", añadió.

😡 "PRESTIANNI le HA LLAMADO 5 VECES 'MONO' a VINICIUS".



"No merece jugar más la Champions League, es mi opinión. Pero a ver lo que va a pasar, no soy el chico que toma las decisiones. Vamos a ver y dejar a la UEFA, que intenta siempre hacer cosas. No puedo decir que la UEFA no haga nada, la UEFA intenta hacer cosas, pero ahora hubo un caso grave y espero que se vayan a hacer las cosas correctas", comentó Mbappé. "Las estrellas del fútbol mundial intentamos cambiar porque sabemos que tenemos un bosque que pesa mucho, que tenemos que dar ejemplo para todos los niños que nos miran. Porque es la Champions, la competición que yo como niño soñaba delante de mi tele, miraba con mis hermanos y con mis padres. Son cosas que no podemos aceptar porque el mundo y los niños nos miran y al final tenemos que decir que no hay que hablar en general porque eso es un problema a veces que hace la gente cuando pasan este tipo de cosas", señaló Mbappé tras la victoria de los madridistas por 0-1. "Yo siempre que he venido a Portugal, tengo amigos portugueses y compañeros, nunca me ha pasado nada y siempre me tratan muy bien. Pero cuando hay una persona que se comporta así, tenemos que decirlo. Después la gente nos ha pitado. Mi opinión es que no han escuchado lo que ha pasado, es normal que nos piten a mí y a 'Vini' después", añadió Mbappé.