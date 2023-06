Bombazo: Mbappé le comunica al PSG que no renovará y el club toma inesperada decisión

En información brindada por L’Equipe , indican que el campeón del mundo con Francia en el 2018 le notificó al PSG que no renovará hasta el 2025.

Bombazo mundial. El francés Kylian Mbappé le comunicó a la directiva del París Saint Germain la increíble decisión de no renovar con el cuadro parisino.

“Mbappé le ha informado al PSG que no renovará su contrato hasta 2025, algo que debe hacer antes del 31 de julio”., detalla la prensa de Francia.

Tras esa mensaje, L’Equipe añade que el cuadro parisino ahora está meditando la posibilidad de venderle en este momento para evitar que el jugador se marche gratis

“El PSG no quiere que Kylian Mbappé salga gratis en junio de 2024. Si no renueva hasta 2025, algo que debe hacer antes del 31 de julio y ya ha notificado formalmente que no lo hará, le venderá”, indica el medio galo.