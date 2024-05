Mbappé se despide del PSG y conquista la Copa de Francia en su último partido

“Jugamos muy bien la final. Jugamos con gran intensidad y fuimos estupendos con el balón”, declaró Luis Enrique.

“Creo que hemos tenido una muy buena temporada. Nos hubiera gustado permanecer otra semana, no salir de vacaciones pero así es la vida”, expresó en referencia a la final de la Liga de Campeones del próximo fin de semana.

Aseguró que “la próxima semana volveremos más fuertes y buscaremos firmar a jugadores con aún más hambre, que tengan aún más deseos de ganar”.

Mbappé atraía todas las miradas en su último partido como jugador del PSG, pero no pudo despedirse marcando y los autores de los tantos fueron Ousmane Dembelé (minuto 22) y el español Fabián Ruiz (34).

Luis Enrique comentó sobre Mbappé: “Creo que he tenido suerte de dirigir a Kylian pero ha sido una temporada difícil para él porque después de siete años y todo lo que ha logrado es siempre difícil decir adiós”.

“Pero él siempre estuvo listo para ayudarle al equipo y esta noche fue la cereza de la torta, incluso sin anotar”, agregó.

Para el Lyon acortó la desventaja el irlandés Jake O’Brien (55), pero no pudo equilibrar el marcador y terminó derrotado ante el gran favorito.

Dembelé consiguió su tanto de cabeza, ayudado por un error de apreciación del arquero Lucas Perri, elegido en lugar de Anthony Lopes. Y luego el exatacante del Barça estuvo en el origen del segundo con un centro para que Fabián Ruiz, en dos tiempos, anotara desde cerca de la línea.

Pese a no marcar, no puede decirse que Mbappé, que se había perdido los dos últimos partidos ligueros por un pequeño problema físico, estuviera desaparecido en combate, ya que se mostró activo y dinámico, con presencia constante en el juego ofensivo del equipo de la capital y con una larga lista de ocasiones (1, 9, 20, 41, 49, 60, 71 y 85), más o menos peligrosas pero no materializadas.

No tuvo puntería pero pudo poner punto a final a su etapa en el PSG, al que llegó en 2017, con una cuarta Copa de Francia, con el que se llevó también la Ligue 1 en seis ocasiones. Anteriormente había ganado una vez la liga francesa, con el Mónaco.