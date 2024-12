Maynor Figueroa habla de la Selección de Honduras y responde sobre su hijo Keyrol

¿Muy bonita iniciativa de promover y apoyar a la niñez de nuestro país, Maynor, qué piensa usted?

Creo que a la medida que muchos nos unamos a esta iniciativa, ser un enlace, un medio más de que estos chicos tengan una opción más, que puedan divertirse en el fútbol, en la vida. Dios nos ha dado todo y queremos retribuir un poco y traer estos chicos nos llena de mucho orgullo y un gran compromiso.

¿Cuesta un poco para ustedes reunirse porque muchos viven fuera del país?

Por supuesto, cuesta, pero tenemos ese agradecimiento con la gente de nuestro país, nuestro pueblo que en todo momento estuvieron con nosotros, nos dieron ese respaldo y considero que esta es la mejor manera de retribuir todo lo que han hecho por nosotros.

¿Se identifica Maynor Figueroa con esos pequeñitos?

Por supuesto, así como están ellos, así fueron nuestros inicios y bueno, estos son recuerdos que se nos vienen. Nosotros estuvimos inspirados en otros jugadores, ellos están inspirados en no sé quién, pero mañana ellos serán inspiración para otros, quizá para sus hermanos, vecinos, a quién sea.

¿Habrá otra clínica más o solo se quedan aquí en La Pradera?

De momento estaremos únicamente aquí, ya en el próximo año decidiremos a ver a dónde nos dirigimos. Pero ya tenemos este compromiso de dar lo mejor mientras estamos acá.

¿Qué se debe de trabajar en nuestros niños?

Darles un seguimiento, acompañarlos, no de venir a inventar con ellos, ver los que ya traen eso natural para acompañarlos, pero no de querer inventar y decir que vamos a hacer esto y lo otro, más que todo ver lo que tienen y ayudar.

Maynor pero es que ustedes fueron esa generación que nació con esa chispa, con ese arte.

Por supuesto, somos bendecidos, la verdad hablando con Wilson Palacios, nosotros tuvimos el privilegio de colarnos con esa generación de jugadores que nos dejaron grandes cosas a nosotros, jugamos con futbolistas de otra generación y aprendimos mucho de ellos, y hoy estamos haciendo esa combinación de lo que el fútbol nos dio.

¿Olimpia va camino a un pentacampeonato, si se logra esto, crees que estamos ante el mejor equipo de todos los tiempos?

Olimpia en liguillas es un equipo que siempre será candidato al título y los números allí están hablando por si solos. Están haciendo cosas importantes y ojalá puedan lograr el pentacampeonato, han hecho muchos méritos, esta temporada quizá no fue su mejor inicio, pero ya están allí, para mí siempre serán candidatos.

¿Qué tan sano es para el fútbol de Honduras que solo Olimpia se campeón?

Pues si alguien quiere ganar que se prepare, Olimpia invierte y se prepara para eso. Si Olimpia lo está logrando es que está invirtiendo para eso, sé que muchos equipos lo hacen, pero no les está alcanzando.

¿Siempre hay expectativa cuando inicia un proceso Mundialista ahora que se comenzó para el 2026, qué piensas de la H?

Es un proceso, en estos procesos tendrás altos y bajos. Lo más importante de todo es poder estar en todo momento. No he estado al 100 siguiendo lo que está haciendo la Selección, pero siempre le deseamos lo mejor.

¿Al no estar México, Canadá y Estados Unidos, crees que la eliminatoria puede ser un poco menos complicada que las anteriores?

Es que el fútbol está parejo, todos hemos acortado distancia, no podemos decir que ahora que no está México, Canadá y Estados Unidos, las cosas serán fáciles, obviamente hay selecciones que vienen creciendo y están trayendo jugadores de ligas importantes. Nosotros no debemos estar pensando que será fácil, al contrario, entre más difícil creemos que puede ser, más opciones vamos a tener porque nosotros ante las dificultades es cuando mejor las cosas se hacen.

Con todo el respeto, antes ustedes se medían a selecciones como Nicaragua o equipos del Caribe pasaban caminando.

Es lo que te digo, ahora son selecciones que han ido creciendo y lo que pasa es que nosotros no vemos lo que está haciendo el vecino, qué hacen, están creciendo y alcanzando ese nivel. No puedo decirte que nos estamos quedando, pero hay que ver a los demás. No puedo decirte que nos estamos quedando, pero sí hay otras selecciones que están creciendo a pasos agigantados.

¿Ya no estás ligado a la Selección?

No, no, yo solo soy un aficionado más que está deseándoles siempre lo mejor.

¿Y orgulloso de lo que está haciendo Keyrol Figueroa en Inglaterra?

Claro, orgulloso de todos mis hijos.

¿Lo ves pronto jugando en el primer equipo del Liverpool?

Él va bien, bien, creciendo. Dios mediante espero que así sea.