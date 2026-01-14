Mathías Vázquez se fue a Estados Unidos para sumarse a su nuevo equipo

Tegucigalpa, Honduras.

A sus 19 años el joven delantero Mathías Vázquez se marchó de Honduras con la ilusión de convertirse en un referente y luego de destacar con Motagua ahora defenderá los colores del FC Cincinnati de la MLS. El hijo del entrenador argentino Diego Vázquez reveló detalles de su viaje a Estados Unidos y Diario La Prensa lo entrevistó previo a tomar el avión en el aeropuerto de Palmerola. Mathías Vázquez está más que feliz producto del año que vivió en 2025, desde su debut a tener un puesto en Motagua siendo dirigido por su padre y luego por el español Javier López.

ENTREVISTA CON MATHÍAS VÁZQUEZ

Primera experiencia como legionario. "Me parece una oportunidad bonita, agradecido con Motagua y Cincinnati, a aprovechar". El interés del club de la MLS. "Siempre mostró interés y todo fue muy rápido, pasé de reservas a Motagua y a primera". A menos de un año del debut. "La edad solo es un número, las oportunidades las pude aprovechar y ahora a tener una experiencia más, espero mejorar muchísimo". Filial o primer equipo. "Al principio en la MLS Next Pro y espero ganarme un puesto para el primer equipo". Una competencia importante para tu formación. "Me parece un buen propósito, a pesar de ser una filial me ayudará muchísimo para desarrollarme".