¿Cuánto cobra? Barbero de la “H” revela qué futbolistas lo visitan con frecuencia

El arribo de Jorge Claros a Motagua le dio la oportunidad de mostrarse, en la actualidad es el barbero oficial de los principales futbolistas del país, quienes además de convertirse en sus clientes, han pasado a ser sus grandes amigos, los lazos de amistad con Boniek García, Carlo Costly, Romell Quioto, Bryan Beckele s etc., son muy fuertes, algo que hace más satisfactoria su labor.

El seleccionador nacional ya ha pasado por las manos de este profesional de la barbería, antes del debut ante Guatemala , en sus redes sociales destacó el orgullo que sentía al ver a Rueda luciendo uno de sus trabajos, sobre la experiencia con el caleño nos dijo “La experiencia con él fue muy bonita, es una persona muy humilde y tranquila, ha sido algo significativo para mí, lo único que me pidió al sentarse en la silla fue un corte formal, que le rebajara, nada especial, a él le gusta verse bien y eso fue lo que hice”.

“De los jugadores que han pertenecido a la selección y son clientes frecuentes puedo destacar a Bryan Moya , cuando Alex López, Iván López y Romell Quioto están en Honduras se convierten en mis clientes principales, ellos se cortan el pelo cada seis días, todos ellos son muy tranquilos y me permiten hacer mi trabajo, eso sí, Quioto y Moya son de los más exigentes”, comentó con una sonrisa Núñez.

¿Cuánto les cobra a estos clientes tan especiales?

Todo dependerá de las circunstancias, muchas veces debo abandonar mi negocio para movilizarme a donde están concentrados, entonces la distancia y el número de clientes influirá en el valor, entre más se cortan el pelo, más barato les sale el trabajo, si viajo por uno, pues ni modo, les sale muy caro (sonrió).

Dicen que del tamaño del sapo es la pedrada, las propinas forman parte importante cuando un cliente está satisfecho con un servicio, en este particular los más géneros han sido Bryan Moya y Alex López, ambos futbolistas son muy generosos al momento de recompensar a su barbero.

¿Cuál futbolista le dio emoción ofrecerle sus servicios?

Me dio mucha emoción atender a Carlo Costly, al verle entrar me puse a pensar en toda la trayectoria que había tenido a nivel de la selección nacional y me dio mucha alegría, recuerdo que vino cuando firmó con Olimpia, venía de anotar el gol de Aztecazo y marcado otro tanto en el mundial contra Ecuador, de los nervios de cortarle el pelo terminamos teniendo una bella amistad.

Por la silla y manos de Mario Núñez han pasado las últimas generaciones de grandes futbolistas del país, los nombres son notables y muchos, pese a ello, manifestó algo de pesar al no haber tenido la oportunidad de cortarle el cabello a los ídolos David Suazo y a Julio Cesar de León.

Cuando el partido arranque esta noche, miles prestaran atención al balón, parado táctico, movimientos, coberturas y esas cosas propias del fútbol, Mario Núñez seguramente observará con orgullo y una atención especial al corte de cada integrante de la selección nacional, durante el juego, en las fotografías y en las entrevistas al final del mismo.