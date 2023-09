Para ponerse de pie: El golazo de Marcelo Canales en el Vida- Real España

Si no es golazo, no cuenta. Jesús Marcelo Canales cada vez que anota son tantos de alta factura y este domingo no fue la excepción en el duelo Vida vs Real España.

En el choque correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2023, el mediocampista hondureño se gastó una verdadera joya de gol que abrió el marcador en el estadio Municipal Ceibeño.

Transcurrían los 59 minutos, el contención Roger Sander le cedió la pelota a Canales y el talentoso volante desde fuera del área sacó un zapatazo que se incrustó al ángulo.

El portero Michael Perelló se lanzó, pero solamente sirvió para adornar el tanto y puso a celebrar a los aficionados cocoteros que llegaron a presenciar el encuentro deportivo.

Marcelo es el máximo goleador del Vida en este Apertura 2023 y ante la máquina llegó a seis goles en la presente campaña demostrando su gran momento.