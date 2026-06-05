Marathón sigue a trimundialista y esto pasa con Lavallén: sus candidatos para DT

San Pedro Sula, Honduras.

El Marathón continúa trabajando en la elección de su próximo director técnico de cara al torneo Apertura y la Copa Centroamericana de Concacaf. La dirigencia verdolaga ha intensificado las gestiones en las últimas semanas y ha analizado cerca de nueve candidatos con el objetivo de encontrar el perfil ideal para liderar el nuevo proyecto deportivo, según conoció en primicia DIARIO LA PRENSA.

La principal opción en este momento es la renovación del argentino Pablo Lavallén, un entrenador que reúne varias de las características que busca la institución que lo quiere mantener en el banquillo. Sin embargo, las negociaciones no han llegado a buen puerto debido a diferencias económicas que mantienen congelado el acuerdo con el técnico que los llevó a dos finales al hilo.

Desde el club sampedrano existe un límite presupuestario definido para la contratación del nuevo estratega, situación que ha impedido alcanzar un entendimiento con Lavallén. A pesar de ello, la posibilidad de su extensión no está descartada y ambas partes mantienen abierta la puerta para seguir conversando.