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Marathón Femenino se corona campeón Departamental tras golear a Boca Junior

Las verdolagas derrotaron 8-1 en el marcador global a Boca Junior y levantaron el título tras una brillante campaña.

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 13:15 -
  • Heber Betancourt
Marathón Femenino se corona campeón Departamental tras golear a Boca Junior

Las jugadoras de Marathón Femenino celebran por todo lo alto la conquista del título.

San Pedro Sula.

El Club Deportivo Marathón Femenino escribió un nuevo capítulo de éxito al proclamarse campeón del Torneo Departamental de Cortés, luego de superar con autoridad a Boca Junior en la gran final con un contundente marcador global de 8-1.

La serie quedó prácticamente sentenciada desde el partido de ida con una goleada de 5-0 en el Yankel Rosenthal, mientras que en la vuelta las verdolagas volvieron a imponerse 3-1, confirmando su superioridad y levantando el trofeo el pasado fin de semana en la cancha Bioquinsa de Puerto Cortés.

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Desde el inicio de la final, Marathón mostró un fútbol ofensivo, ordenado y efectivo, dominando ambos encuentros para quedarse con el campeonato de manera inobjetable.

Marathón Femenino fue ampliamente mejor que su rival y ganó los dos partidos de la Gran Final.

Marathón Femenino fue ampliamente mejor que su rival y ganó los dos partidos de la Gran Final.

El equipo verdolaga fue ampliamente superior a Boca Junior, reflejando en el marcador el gran nivel mostrado durante todo el certamen.

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El torneo reunió a seis equipos del departamento de Cortés: Marathón, Boca Junior, Roca Eterna, Chelsea, Platense y Under, quienes protagonizaron una intensa competencia que impulsó el crecimiento del fútbol femenino en la zona norte del país.

Con este título, Marathón Femenino se consolida como el mejor equipo del departamento de Cortés, premiando el esfuerzo de sus jugadoras, cuerpo técnico y directiva, quienes trabajaron durante toda la competencia para alcanzar la corona.

El equipo realizó la oración previo a jugar la final contra Boca Junior.

El equipo realizó la oración previo a jugar la final contra Boca Junior.

El campeonato también dejó en evidencia el crecimiento que continúa teniendo el fútbol femenino en la región, con equipos cada vez más competitivos y una mayor participación de jóvenes futbolistas que buscan abrirse camino en este deporte.

La obtención del título departamental representa un importante impulso para las verdolagas, que ahora celebran una campaña casi perfecta, coronada con una goleada global de 8-1 en la final y el orgullo de ser las nuevas campeonas de Cortés.

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Redacción web
Heber Betancourt

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