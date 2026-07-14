Marathón Femenino se corona campeón Departamental tras golear a Boca Junior

San Pedro Sula.

El Club Deportivo Marathón Femenino escribió un nuevo capítulo de éxito al proclamarse campeón del Torneo Departamental de Cortés, luego de superar con autoridad a Boca Junior en la gran final con un contundente marcador global de 8-1. La serie quedó prácticamente sentenciada desde el partido de ida con una goleada de 5-0 en el Yankel Rosenthal, mientras que en la vuelta las verdolagas volvieron a imponerse 3-1, confirmando su superioridad y levantando el trofeo el pasado fin de semana en la cancha Bioquinsa de Puerto Cortés.

Desde el inicio de la final, Marathón mostró un fútbol ofensivo, ordenado y efectivo, dominando ambos encuentros para quedarse con el campeonato de manera inobjetable.



El equipo verdolaga fue ampliamente superior a Boca Junior, reflejando en el marcador el gran nivel mostrado durante todo el certamen.

El torneo reunió a seis equipos del departamento de Cortés: Marathón, Boca Junior, Roca Eterna, Chelsea, Platense y Under, quienes protagonizaron una intensa competencia que impulsó el crecimiento del fútbol femenino en la zona norte del país. Con este título, Marathón Femenino se consolida como el mejor equipo del departamento de Cortés, premiando el esfuerzo de sus jugadoras, cuerpo técnico y directiva, quienes trabajaron durante toda la competencia para alcanzar la corona.