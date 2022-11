El Manchester United está “considerando” su respuesta a las duras acusaciones de su jugador Cristiano Ronaldo y la dará a conocer “después de que se hayan esclarecido todos los hechos”, aunque por ahora apuesta por centrarse en la “unidad”.

”El club considerará su respuesta después de que todos los hechos hayan sido establecidos”, señaló el United en un breve comunicado.

El club del norte de Inglaterra, tras la victoria del domingo ante el Fulham a domicilio por 1-2 gracias a un gol en el último minuto, asegura que está centrado ahora en “preparar la segunda parte de la temporada y continuar el impulso, la fe y la unidad que se está creando entre jugadores, entrenador, equipo técnico y aficionados”.

El delantero portugués aseguró en una entrevista con ‘The Sun’ que se siente “traicionado” por el United, que es “la oveja negra” del club y que no tiene ningún respeto por el entrenador, Erik Ten Hag.

El astro luso, que se ha perdido los dos últimos partidos del United por enfermedad, habló de sus últimas semanas en el equipo, marcadas por la inestabilidad.

“Me siento traicionado, no solo por el entrenador, sino por varias personas en el club, en la directiva. He sentido que hay gente que no quiere que esté, no solo este año, también el anterior”, dijo Cristiano, quien atacó duramente a Erik Ten Hag, quien le castigó un partido sin jugar por marcharse antes de tiempo del encuentro contra el Tottenham y negarse a saltar al terreno de juego.

“No le respeto, porque él no me ha respetado a mí. Si no me respetas, yo no voy a respetarte”, afirmó el portugués.

Cristiano, que perdió en la primavera pasada a uno de sus hijos recién nacido, explicó que sintió “falta de empatía” por parte del club y que no participó en la pretemporada del equipo porque su hija de tres meses estaba hospitalizada.

“Mi familia es todo para mí. Incluso más ahora después de lo que hemos pasado este año”, admitió.