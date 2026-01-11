Manchester United sigue en crisis: ¡eliminado de la peor forma en FA Cup!

Londres, Inglaterra.

El United, que sigue con Darren Fletcher como entrenador interino tras el despido de Rúben Amorim, empezó mal, muy mal. A los doce minutos, una internada de Danny Welbeck terminó con un centro que obligó a Lisandro Martínez a sacar un cabezazo sobre la línea, pero el rechace le cayó a Brajan Gruda que no falló a bocajarro.

Los goles de Brajan Gruda y Danny Welbeck acabaron las andanzas del United en esta tercera ronda de la FA Cup y les obliga a centrarse únicamente en la Premier League, la única competición en la que siguen vivos a 11 de enero.

Sigue el calvario. El Brighton & Hove Albion agravó la situación del Manchester United y este domingo 11 de enero lo eliminó de la FA Cup con un 1-2 en Old Trafford, lo que virtualmente deja sin opciones a ganar algún título esta temporada a los ‘Red Devils’.

A la enésima decepción en Old Trafford estuvo cerca de seguirle el 0-2 cuando Sanne Lammens se equivocó al sacar la pelota y se la regaló al Brighton, fallando de forma incomprensible Welbeck con todo a favor.

El delantero inglés, ex del United, se resarció en la segunda mitad al recibir un pase de Gruda y fusilar a Lammens con un espectacular disparo a la escuadra. Un golazo que, por mucho que tuviera pasado en Old Trafford, Welbeck no dudó en celebrar.

Fletcher, consciente de lo que se jugaban, puso un equipo repleto de titulares, pero ni con esas. El equipo solo ha ganado uno de los últimos siete partidos y aunque tuvo un arreón final en el que Benjamin Sesko marcó el de la honra, no les dio para forzar la prórroga. El canterano Shea Lacey fue expulsado por doble amarilla en dos minutos.

A la espera de encontrar a otro entrenador que probablemente será Olé Gunnar Solskjaer, la temporada del United es tétrica. No participan en Europa por el desastroso pasado curso, quedaron eliminados de la Copa de la Liga contra el Grimsby Town, equipo de League Two (Cuarta división inglesa) y ahora también están fuera de la FA Cup.

Solo les queda la Premier, donde pensar en el título es algo imposible y solo pueden soñar con clasificarse a la Champions League. En estos momentos son séptimos con 32 puntos a tres de la cuarta plaza.

El Manchester United es el segundo equipo del ‘Big Six’ en quedarse fuera de esta FA Cup después de que este sábado el Tottenham Hotspur cayera a manos del Aston Villa.