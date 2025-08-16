Mallorca vs Barcelona: así vivimos el debut del Barça en la Liga Española

Mallorca, España.

Con polémica, el FC Barcelona derrotó este sábado por 0-3 contra el RCD Mallorca en el Estadio Son Moix, en el partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Española, con goles de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal. Siete minutos necesitó el campeón liguero para romper el juego con un centro del nuevo 10 azulgrana, Yamal, y apareció el brasileño Raphinha para rematar de cabeza ante Leo Román.

El Barça aumentó la cuenta en el 24' con controversia. Lamine le pega fuerte de lejos, la pelota impacta en la cabeza de Antonio Raíllo, que cae al suelo desplomado por el pelotazo, el árbitro José Luis Munuera Montero se lleva el silbato a la boca, pero no pita para detener el juego, Ferran Torres recoge el balón, sigue con la jugada y marca un golazo. Los jugadores del Mallorca se quedaron parados mirando al árbitro y da el gol para los culés. No lo pueden creer los locales y el entrenador Jagoba Arrasate reclama al juez central que lo amonesta.

🚨 ¡POLÉMICA EN SON MOIX!



➡️ Raíllo estaba en el suelo tras un fuerte balonazo en la cara, pero el árbitro no paró el juego,

⚽️ Ferran siguió con la acción y terminó en gol su disparo.



¿Qué os parece? https://t.co/u9AOLdN0hk pic.twitter.com/wNOr88FGxs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2025

Mallorca sufrió las expulsiones de Manuel Morlanes y Vedat Muriqi en apenas cuatro minutos (34' y 38'). El primero al ver la segunda amarilla y el segundo por una falta contra Joan García, acción que el árbitro fue a revisar al VAR y echó al delantero kosovar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el cierre del juego, Lamine Yamal hizo un golazo muy a su estilo para certificar la victoria del Barça 0-3. Gol y asistencia para el nuevo 10 azulgrana. EL MINUTO A MINUTO EN VIVO

ALINEACIONES TITULARES: