Luis Vega revela que perdió la memoria por un momento en el Motagua-Real España

Tegucigalpa, Honduras.

La situación de Luis Vega activó el protocolo por conmoción luego de un golpe que recibió en la cabeza tras un choque contra uno de sus compañeros y otro rival en el juego de la semifinal de ida donde el Motagua venció 1-0 a Real España en Tegucigalpa.

El espigado defensor reveló los detalles de ese momento donde tuvo que ser trasladado en camilla. "Solamente recuerdo que veo negro todo, no recuerdo mucho cómo fue la jugada, recuerdo que estaba marcando a Devron García y estaba Marlon Licona".

Minutos después dijo sentirse mejor, pero siempre con un dolor de cabeza: "miré la jugada y choqué entre los dos, Licona me golpeó la parte de atrás (cabeza) y Devron la parte lateral. Al principio perdí el conocimiento, gracias a Dios lo pude recuperar. Yo quería seguir, pero no me dejaron, me dolió poquito".