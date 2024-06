Luis Palma revela lo que le hizo “Chelito” Martínez y da su opinión sobre Cuba

¿Se puede abrir la puerta para más catrachos en el Celtic?

No, porque si yo pude pueden llegar otros hondureños, entonces va a ser importante de la responsabilidad que tenga el jugador de llegar a un nivel más alto, entonces, lo que yo hice en esa temporada puede que estén pendientes de otros hondureños, no hay una ventana cerrada, no hay casa cerrada, va a ser importante, no solo en Celtic, sino que Europa puedan expandirse los catrachos.

¿Qué espera de Cuba?

Creo que vieron a la última Selección de Cuba que vino acá, una selección aguerrida, va bien en el juego aéreo, tiene jugadores rápidos, jugadores que no están jugando en la Liga de Cuba, también en Europa, hay que tenerle cuidado, nosotros estar enfocados en los 90, 95 minutos que nos toca y dar el golpe de autoridad que tenemos que dar.

Competencia dura, ¿cuál es el mensaje para la afición?

Este proceso va a ser importante que todos estemos convencidos que la meta es estar en el Mundial, puedes jugar mal, perder o ganar, va a ser importante que lo demos todo en la cancha, nos toca trabajar, darles las alegrías.

¿Qué ha mejorado Luis Palma en el 2024?

Mejoré en la madurez personal, me costó un poco después de la lesión, vengo bien físicamente, mejoré aspectos físicos, individuales, espero que pueda mostrarlos con la Selección.