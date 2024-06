Kervin Arriaga habla de su regreso a la Selección y revela qué le dijo al Chelito

¿Qué tal el vuelo?

“Un poco complicado, ya que en la mañana tuvimos unos percances, pero gracias a Dios ya estamos aquí para mentalizarnos y ponernos en modo selección”.

Pero cuándo la selección llama, no hay cansancio...

“La verdad que no hay excusa, venímos con la mentalidad de hacer las cosas bien y de venir a aportar sabiendo lo que está en juego. Venimos con la mentalidad de hacer las cosas bien”.

Viene anotando en su equipo... ¿Cómo está su confianza?

“Bien, a pesar de que tuvo unos meses complicados por una lesión que me costó salir, pero poco a poco he tomado ritmo y he retomado la confianza y también he anotado goles que son bendiciones de Dios y ahora a prepararnos para lo que viene”.

En este tiempo la titularidad es de otro ¿Viene a buscar recuperar su puesto?

“Sí, hay una competencia bonita y sana. Independientemente de quién juegue uno siempre busca hacerlo bien y vamos a tratar de aportar y de que el profe tome la mejor decisión”.

¿Cómo está físicamente?

“Bien, lo he hecho de la mejor forma. Después de la lesión me hicieron unos exámenes en la rodilla y gracias a Dios todo se pudo controlar rápido y me siento con confianza, que la había perdido”.