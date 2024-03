Luis Enrique sorprende y ‘despide’ a Mbappé: “Le deseo lo mejor para el futuro”

Mbappé , autor de un espectacular doblete el martes en Champions ante la Real Sociedad (2-1), fue suplente, como el 17 de febrero ante el Nantes . Entró en el minuto 73 por el portugués Gonçalo Ramos y animó el juego de su equipo, aunque esta vez no pudo conducirlo al triunfo.

El técnico del PSG aseguró en los micrófonos de Amazon Prime , después del juego contra el Reims , que le desea lo mejor a Kylian Mbappé para el futuro y que es todavía mejor persona que jugador. Unas palabras que suenan a despedida y no es la primera vez. Y es que, tras la victoria en San Sebastián, aseguró lo siguiente: “Tiene tarde o temprano que acostumbrarse a jugar sin Kylian Mbappé ”.

Luis Enrique Martínez sorprendió dejando en la banca a su máxima estrella y de nueva cuenta volvió a su nueva “rutina” en el torneo local. Desde al anuncio de Mbappé al club de no renovar su contrato y salir en junio, el entrenador ha dosificado sus minutos, argumentando que debe ir preparando el efectivo para el próximo curso.

Y es que desde que se anunciara la decisión del jugador de no renovar con el PSG así como los intensos rumores sobre un acuerdo del francés con el Real Madrid , el entrenador español optó por ir reduciendo los minutos de juego de Mbappé para irse adaptando al momento en que ya no esté con el equipo.

Así ha sido en los últimos partidos del PSG por el campeonato local en donde suman tres empates consecutivos, una situación que no ha afectado su posición al frente de la clasificación en donde todavía mantiene una ventaja de 10 puntos después de 25 fechas disputadas.

Después, en sala de prensa, respondió sobre si va a seguir cambiándole en cada partido o, como en esta ocasión, dejándole directamente en el banquillo: “No sabe, no contesta”.

Sobre el futuro de Mbappé, Luis Enrique dijo lo siguiente: “Sin ninguna duda. Hoy creo que todos los jugadores que han salido desde el banquillo, Kylian también, han estado activos. Entras al campo y tienen capacidad para solucionarlos. Yo creo que tengo poco que decir. Cuando las partes se pronuncien, me pronunciaré. Mientras no se pronuncien, seguiré ejerciendo mi profesión, que es tomar decisiones. Solo puedo desearle lo mejor a Mbappé. Como jugador es el número uno y como persona mejor. Pero esto no interesa. Interesa si hay problemas”.