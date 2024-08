¿Mbappé? La tajante reacción de Luis Enrique tras ser consultado sobre el francés

El entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, rehúso este jueves hablar de la posibilidad de prolongar su contrato con el club, una hipótesis que planea en la entidad de la capital francesa.

“No tengo mucho que decir de esto. No me interesa lo más mínimo (...) No hay nada que especular, nada que hablar. Me centro en el próximo partido”, se limitó a decir el técnico español en una rueda de prensa previa al encuentro liguero de mañana en París ante el Montpellier.