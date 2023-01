Los clubes de Liga Nacional tendrán amistosos este fin de semana

Mientras que el Vida y Social Sol se medirán en el estadio San Jorge de Olanchito, Yoro y el Victoria enfrenta a Real Sociedad en el estadio Municipal Ceibeño de la Novia de Honduras.

Los Lobos de la UPN se trasladan a Jesús de Otoro, Intibucá, donde se enfrentarán a las Panteras Negras del Independiente que ahora son dirigidos por el uruguayo Martín el Tato García y el Olimpia debuta en pretemporada ante el Olancho FC en la ciudad de Juticalpa.

El Honduras Progreso viajó a El Savador para enfrentarse al FAS en la ciudad de San Ana, duelo a desarrollarse el domingo.

AGENDA

SÁBADO

1:00 pm Motagua vs. Real Estelí

2:00 pm Mezapa vs. Marathón

3:00 pm Parrillas One vs. Real España

3:00 pm Social Sol vs. Vida

3:00 pm Victoria vs. Real Sociedad

4:00 pm Independiente vs. UPN

4:00 pm Olancho FC vs. Olimpia

DOMINGO

3:00 pm FAS vs. Honduras Progreso