No solo Salah: Liverpool anuncia salida de otro destacado futbolista

Liverpool, Inglaterra.

Un día después de la dura derrota de 2-0 sufrida ante París Saint Germain por la UEFA Champions League, en el Liverpool no paran las malas noticias y hoy se conoció la salida de sus jugadores emblemáticos de cara a la próxima campaña. Se ha confirmado de que el lateral escocés Andrew Robertson abandonará el Liverpool a final de temporada, cuando acabe su contrato actual. Robertson, de 32 años, ha pasado nueve temporadas en el Liverpool en las que lo ha ganado todo, incluidas dos Premier League y una Champions League.

El internacional escocés llegó al Liverpool en el verano de 2017 procedente del Hull City a cambio de 9 millones de euros y desde entonces ha disputado 270 partidos con los ‘Reds’, convirtiéndose en pieza clave de los éxitos del Liverpool en la última década. Este último curso, sin embargo, había perdido peso en el equipo tras la llegada en verano de Mills Kerkez. “Nunca es fácil dejar un club como el Liverpool, que ha formado parte de mi vida y de mi familia durante los últimos nueve años, pero para mí, los jugadores se van, otra gente se va, pero el club y los aficionados siguen aquí”, dijo Robertson en un mensaje de despedida.

“He vivido nueve años maravillosos, he tenido oportunidades para irme, pero no lo hice, porque es muy difícil irse de aquí. No cambiaría eso por nada del mundo, pero el fútbol sigue, y sé que era importante para mí pasar página. Vaya a dónde vaya, siempre recordaré estos increíbles años aquí”.

