Oficial: Barcelona hace denuncia tras lo ocurrido ante Atlético, ¿Se repetirá el partido?

De acuerdo con el reglamento, el balón está en juego una vez se ejecuta el saque y se mueve claramente, por lo que la intervención con la mano debió ser sancionada. Sin embargo, el árbitro interpretó que la acción no era punible y el VAR tampoco intervino, una decisión que desató una ola de críticas en el entorno del Barcelona y en el análisis arbitral posterior.