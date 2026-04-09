Oficial: Barcelona hace denuncia tras lo ocurrido ante Atlético, ¿Se repetirá el partido?

La polémica del Barcelona vs Atlético de Madrid sigue dando de qué hablar y en las últimas horas en el club culé han presentado una curiosa denuncia tras lo ocurrido el miércoles por la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League.
Atlético de Madrid dio el batacazo tras vencer 2-0 al Barcelona en el propio estadio de los culés y con ello acarician el pase a semifinales de la Liga de Campeones de Europa.
Un día después se sigue hablando de la polémica arbitral marcó el duelo entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League.
El FC Barcelona ha anunciado que, en el marco de la jornada disputada, sus servicios jurídicos han presentado una queja formal ante la UEFA por lo ocurrido en el partido de cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid.
El club azulgrana considera que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con un impacto directo en el desarrollo del encuentro y en su resultado.
La reclamación se centra en una jugada puntual: en el minuto 54, tras la reanudación correcta del juego, un jugador rival tocó el balón con la mano dentro del área sin que la acción fuera sancionada como penal. Asimismo, el Barcelona cuestiona la no intervención del VAR, calificando la omisión como un error grave.
La acción se produjo en el segundo tiempo, cuando el defensor rojiblanco tomó el balón con la mano dentro del área tras un saque de su portero, en una jugada que generó protestas inmediatas de los jugadores azulgranas y de la afición.
De acuerdo con el reglamento, el balón está en juego una vez se ejecuta el saque y se mueve claramente, por lo que la intervención con la mano debió ser sancionada. Sin embargo, el árbitro interpretó que la acción no era punible y el VAR tampoco intervino, una decisión que desató una ola de críticas en el entorno del Barcelona y en el análisis arbitral posterior.
Inclusive, el exárbitro Mateu Lahoz calificó la jugada como “una equivocación”, apuntando a una incorrecta aplicación de la norma.
La jugada, que pudo significar el empate para el Barcelona en un momento clave del partido, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más discutidos de la jornada europea.
Ante esta situación, la entidad catalana ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en caso de confirmarse irregularidades, el reconocimiento oficial del error junto con la adopción de las medidas correspondientes.
En el Barcelona también subrayan que este tipo de decisiones no es un hecho aislado, señalando que en ediciones recientes de la Champions League ha sido objeto de fallos arbitrales que, a su juicio, han generado un perjuicio comparativo y han condicionado su capacidad de competir en igualdad de condiciones con otros equipos.
El periodista Alfredo Martínez ha informado de que el Barcelona ya presentó la queja ante la UEFA.
"Es increíble que hoy en día con todo los medios que tenemos como sociedad a nivel técnico, tecnológico y electrónico (referente al VAR), es increíble que no pitaran un penalti así, clarísimo, intencionado o no y con respeto a todo el mundo", dijo Yuste, presidente en funciones del Barcelona.
"Me sorprende porque todos lo vieron. No hablamos de tres puntos, sino de un título como la 'Champions'. Y no podemos olvidar, porque la memoria es muy corta, que ya nos pasó algo así en la Copa del Rey en el campo del Atlético de Madrid", dijo en referencia a un protestado tanto anulado a Pau Cubarsí en la ida copera disputada en el Estadio Metropolitano.
¿Se repetirá el partido? Según Sport, el club puede enviar una carta expresando su desacuerdo y la UEFA responderá a su debido tiempo. La UEFA responderá por cortesía, pero esa contestación no afectará al resultado ni se repetirá el partido.
El club sabe que es imposible que se anule la roja a Cubarsi o que se repita el partido.