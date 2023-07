Increíble: Liga Nacional suspende el Vida vs Génesis

El equipo ceibeño tiene problemas para inscribir a sus nuevos fichajes y no cuenta con jugadores para encarar su debut ya que dio de baja a 18 futbolistas.

FIFA tiene bloqueado al Vida luego de que el extécnico del Vida, Fernando Mira, demandara al club ante el ente del fútbol más importante del mundo.

Se supo que que el Génesis de Comayagua viajó a La Ceiba pero tendrá que esperar para hacer su debut oficial en la primera división del fútbol hondureño.

Ante ello, el equipo cocotero se hará responsable de los gastos a los que incurrió el cuadro comandado por Reynaldo Tilguath.

El juego Vida vs Génesis de Comayagua se realizará hasta el próximo 9 de agosto.

PROBLEMA DEL VIDA

El Vida fue demandado por su exentrenador, el portugués Fernando Mira, junto a quien era su asistente, Orlando Fernández, por incumplimiento de pago del contrato culminado en octubre del 2022.

Por esta razón, en julio, FIFA castigó a la entidad ceibeña con la inscripción y venta de futbolistas hasta que cumplieran con el pago de dos millones de lempiras a Mira y Fernández.

La deuda económica ya fue pagada por el club cocotero, inclusive hay documentos que lo prueban, sin embargo, esto aún no se resuelve ya que FIFA no reconoce una de las firmas de los afectados, razón por la que no da luz verde al caso.

Si bien el Vida ya saldó su deuda, lo hizo de manera tardía, y ahora se ve afectado por la tardanza en la resolución de la demanda, impidiéndole inscribir a sus siete refuerzos.

Debido a esto, el equipo que dirige el argentino Héctor Vargas no cuenta con suficientes futbolistas ya que la institución roja se deshizo de 18 futbolistas para el Apertura 2023 y no tiene disponibles a sus nuevas incorporaciones.

Cabe destacar que esto no es solo un problema que afecta al Vida, pues la situación arrastra a los jugadores que salieron del club y firmaron con otros equipos, pues ellos tampoco han sido inscritos por el tema legal antes mencionado.

Motagua no contará para la primera fecha con Carlos Argueta y Denis Meléndez, Marathón también desprendió de Cristian Sacaza, Geovany Martínez y Yunny Dolmo. Real España no tendrá con Elison Rivas, ni UPN a Rembrandt Flores. En el Ascenso, Aldo Oviedo (Independiente) y Rafael Agámez (Platense) se ven afectados; en el extranjero Ever Alvarado con el Jocoro de El Salvador.

Por su parte, el Vida fichó a los siguientes futbolistas que de momento no puede utilizar: Gerson Chávez, Maikel García, Aarón Zúniga, Lauro Chimilio, Matías Quinteros (argentino), Gabriel Tellas (argentino) y Charlie Estrada.