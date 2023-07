Olancho FC vence a Marathón con golazo in extremis en su debut

Los de Salomón Nazar lucharon hasta el final, pero el actual subcampeón del fútbol hondureño no quería dejar escapar puntos, y así fue, consiguieron sus primera tres unidades del encuentro.

-- ACCIONES --

Durante los primeros cinco minutos, los Potros tocaron primero la puerta de César Samudio, sin embargo, el balón no fue bienvenido en su meta y desde ahí comenzaba la gran actuación del panameño en el encuentro.

Un apagón que no rebajó el brillo en la primera parte. El esperado comienzo del torneo Apertura 2023 se vio manchado por la interrupción del partido, luego de un corte de energía en el estadio Juan Ramón Brevé.

Tras la reanudación del encuentro, el Marathón se dispuso con intensidad y sacudió la meta del arquero Harold Fonseca con una atrevida tijera de Clayvin Zúniga dentro del área.

Minutos más adelante, el Olancho FC con una buena jugada dentro del área tuvo la oportunidad de anotar que Mario Martínez no pudo cerrar de la mejor manera. Samudio se quedaba con el balón.

Ambos equipos se animaron tras la reanudación del encuentro, sin embargo, los Potros mantenían el dominio del balón y las jugadas más claras, pero se topaban con la muralla de Samudio.

El arquero canalero se convirtió en el héroe del partido, tras atajar jugadas claves como la de Rodrigo Faust, quien se animó desde lejos y sacó un trallazo de izquierda, misma que detuvo en dos tiempos la meta del Marathón.