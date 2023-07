Said Martínez le saca roja a la conducta de Héctor Vargas y Diego Vázquez

De acuerdo al juego, la roja significaba que descalificaba a los personajes, mientras que la roja señalaba como buena conducta referido al fútbol.

¿Héctor Vargas? Tarjeta roja.

¿Diego Vázquez? Tarjeta roja.

¿Amado Guevara? Tarjeta roja.

¿David Faitelson? Tarjeta verde.

¿Mario Moncada? Tarjeta verde.

¿Said Martínez? Tarjeta verde.

Por otro lado, aseveró la manera en cómo el arbitraje hondureño debería recibir apoyo del fútbol catracho para lograr los objetivos anhelados de los tocapitos.

"Apoyando a la parte más desprotegida del fútbol nacional. No somos destinados 100% al arbitraje, si no nuestra familia no come. Lo más triste es que muchos de nuestros compañeros dejan sus trabajos por el arbitraje, porque algún día del trabajo le tocó ir a algún partido. Entonces, si potenciamos esa parte de profesionalizar el arbitraje o mandar apoyo en el sentido de instrucción, seminarios y cursos, habría mayor potencial en el país", señaló.