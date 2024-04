Costarricense fingía su secuestro en Honduras; la encontraron con su amante

Se presentaron situaciones atípicas, que no correspondian a un secuestro, por lo que al entrevistarla manifistó que no se encontraba secuestrada, ya que ella misma lo planificó y era quien mandaba los mensajes de exigencia economica, ya que tiene problemas con su esposo y ya no quiere estar con él.

Annia es orginaria de Centro Golfito Puntarenas, Costa Rica.