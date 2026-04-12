Olimpia está de regreso: se baja al Motagua y va por la cima

Tegucigalpa, Honduras.

La fiesta deportiva, sin embargo, comenzó empañada: antes del pitazo inicial se registraron enfrentamientos entre barras, con varios heridos de gravedad, lo que obligó a retrasar el inicio del partido de las 5:15 pm a las 6:00 pm.

El clásico capitalino se vistió de blanco, Olimpia se impuso 1-0 sobre Motagua en el estadio Estadio Nacional Chelato Uclés por la jornada 18 del torneo Clausura de la Liga Nacional, en un duelo intenso que terminó igualando a ambos en la cima con 29 puntos.

Ya en lo futbolístico, el León pegó temprano y marcó el rumbo del encuentro. A los 13 minutos, Edwin Rodríguez cobró un tiro libre rasante que sorprendió al arquero Luis Ortiz, a quien se le escapó el balón para el 1-0 definitivo.

Antes y después del gol, Olimpia generó peligro constante: Jorge Benguché tuvo varias claras, incluida una al 36’ en mano a mano que no logró concretar. Motagua respondió con intentos aislados, como un remate de Rodrigo de Oliveira al 33’, pero sin precisión. En el complemento, el Ciclón Azul adelantó líneas y encontró sus mejores momentos.

Al 60’, el árbitro Saíd Martínez sancionó penal tras una salida tardía de Ortiz sobre Benguché, pero el propio guardameta se reivindicó al detener el disparo de Michaell Chirinos al 63’.

A partir de ahí, el partido se volvió de ida y vuelta: Óscar Padilla Discua y Aaron Barrios probaron de media distancia, mientras que al 75’ apareció la figura de Edrick Menjívar para sostener el cero con una gran atajada tras un cabezazo en tiro libre.

En los minutos finales, Olimpia rozó el empate con un potente disparo de Jorge Álvarez al 81’, pero Ortiz volvió a responder con seguridad.