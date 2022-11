Las palabras de Xavi Hernández sobre la retirada de Piqué: “He sido sincero y honrado con él”

En cualquier caso, Xavi admitió que “no es fácil gestionar” una situación como la de Piqué, al que no le reprochó nada y elogió su compromiso con el vestuario.

“No sé si he sido justo o no, pero he sido sincero y honrado. Gerard ha sido un ejemplo para el equipo, para los jóvenes, el cuerpo técnico. Fui honesto con él y ahora las circunstancias han marcado que haya puesto punto final”, agregó.

Xavi negó que la relación con su pupilo se haya debilitado en los últimos meses debido a las repetidas suplencias del central catalán: “La relación es la misma que antes. Simplemente, tengo que tomar decisiones por el bien del equipo y el club. Cuando no pones de titular un jugador que lo ha sido todo en el club, es normal que no guste”.

Con todo, Xavi se queda con el Piqué “valiente, competitivo, ganador, inteligente e implicado con lo que hace”, una persona que, en su opinión, “puede ser lo que él quiera” en el futuro.

Pese a que jugará su último partido en el Camp Nou, el entrenador azulgrana no confirmó si el protagonista de la noche será titular -”veremos”, dijo- y espera que sus compañeros tengan un “extra de motivación” para “regalarle los tres puntos” a su compañero.