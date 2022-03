Las lágrimas de Thomas Christiansen tras la eliminación de Panamá del Mundial de Qatar 2022

“La federación ya sabe cómo está la situación. Yo ya me he expresado”, afirmó un emocionado Christiansen tras el juego en el Explora Stadium de Orlando (Florida).

“Yo ya he demostrado que quiero quedarme, así se lo he hecho saber a la federación incluso a mis agentes, que no recibieran ofertas de nadie porque mi primera opción es Panamá. Vamos a ver cómo va, más no puedo decir”, afirmó el ex jugador hispano-danés.

El técnico, que tomó el banquillo canalero en 2020, reconoció la decepción por quedar eliminados el domingo de la carrera por Qatar-2022 pero llamó a valorar los aspectos positivos de las eliminatorias de la Concacaf.

“Solo tengo palabras de agradecimiento a todos, en especial a los jugadores por su entrega, su forma de asimilar las cosas que hemos hecho con la selección”, subrayó.