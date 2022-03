‘Bolillo‘ Gómez, hundido por no ganar en casa: “Me preocupa, me entristece y me emberraca”

“El cambio de Honduras era para meter un autogol... esa no te la sé responder. No sé qué clase de pregunta es. Lo otro es que, qué esperaba yo después del desgaste en Panamá, donde lo dimos todo, se notó el cansancio, no vi la misma intensidad que necesita para este tipo de partidos. Destaco que nuestra defensa tuvo que hacerse cargo casi todo el partido, lo hizo bien, resolvió los problemas. Tuvimos dificultades para elaborar. Fuimos presionados por un equipo mexicano con buena capacidad técnica, son futbolistas que pueden jugar esta clase de partido. Su condición física, la mitad del equipo juega en Europa. Nuestra defensa se mostró fuerte, no fuimos importantes en elaboración o llegadas, estamos en ese recambio y buscando la forma de armar una selección”.

“Tengo ganas de seguir. Yo sé que hay la necesidad de ganar, pero yo tengo la necesidad de buscar futbolistas. He visto muchachos en el torneo, tengo ganas de hacer unos cambios y ponerlos para se contagien y entiendan lo que es esta guerra en eliminatoria. Tengo a Carlo Argueta por la derecha, a Franklin Flores por la izquierda, Jonathan Nuñez... vamos a ver. Tengo mucho deseo de empezar, pero siempre hay el dolor de no ganar, pero para eso uno intento buscar ganar porque ellos serán el futuro de la Selección”.

“Me preocupa, me entristece, me emberraca, me siento mal, lo que quieran póngale. Eso es un récord que estoy ganando yo en mi carrera de tantos años, pero no me entrego. Honduras juega mucho mejor afuera que de local, aquí le cuesta más. Se puede decir que los rivales nos ganan acá, sí, pero ellos tienen una mejor condición física. México corrió más que nosotros y jugó igual en el partido anterior, pero ellos vienen preparados en Europa, a nosotros nos cuesta, por las condiciones, tener esa clase de competencia con partidos tan seguidos. Ve a Panamá, tuvo un partido fuerte con Honduras, y le metieron cinco goles. Es cuestión que en Centroamérica tenemos que mejorar. Yo no me asustó, pero sí me embarraca, entristece, me siento pésimo, es la primera vez que me pasa esto, pero me motiva más a seguir metiendo duro”.

Siete juegos de local y no se ganó. ¿Le preocupa que en casa no se gane?

“Trabajo. Llevo sosteniendo como a 10 muchachos que traje por primera vez en la selección. Hasta ayer tuvimos la baja de Romell Quioto. Traemos y ponemos jugadores en el banco para que vayan conociendo, informando, orienten, tengan una imagen, oliendo lo que es partido eliminatorio y el ritmo. Hoy no tuvimos el ritmo, sin embargo, no nos pasan por encima, sí nos quitan el balón, pero tenemos un orden táctico en defensa para que les costara un poquito más. Hay un autogol donde nos desigualan el partido, pero en el campo se veía, en elaboración, mucho mejor México que nosotros. Es más, a nosotros no nos quitaban el mal, si no lo perdíamos nosotros por precipitad”.

Hay criticas a Wesly Decas y Marcelo Santos. ¿Qué valoración tuvo para ponerlos como titulares en los laterales?

“Allí es donde se ha fortalecido el equipo. México es un equipo que elabora, que entra y sale, trabaja por bandas, y Buba no nos salvó en goles, allí es donde se ha mejorado. Son hombres de fuerza, que sí pueden con los partidos difíciles, mentalmente fuertes, no son esos jugadores bonitos, pero cuando no se gana lo primero que se debe fortalecer es la defensa y dejar el cero en el marcador, no pudimos, pero hay que buscarlo porque a partir de ello elaboramos y ganamos. Allí es donde ha mejorado la selección en esos dos hombres”.

¿Le costará mucho tiempo a Honduras funcionar como usted quiere para tener un buen nivel competitivo para las próximas eliminatorias?

“Para ello no creo que esté listo lo que pretendo y quiero. Hay Liga de Naciones y es allí donde quiero empezar a ganar, después viene ganarse un Copa de Oro y allí te aseguro que te formo un buen equipo”.

¿Cree que se necesitó poner un volante ofensivo hubiera provocado menos desgaste?

“Es difícil decirte esto tras el partido. Para mi Arriaga no es mediocentro, si no un jugador de último cuarto de cancha. Los tres medios no tuvieron la fuerza para sacar el partido después de un desgaste grande en Panamá. Edwin Rodríguez viene de un desgaste desde el año pasado, inclusive estuvo a punto de lesionarse, lo he cuidado y metido en el segundo tiempo porque necesitamos que se alivie y regrese bien a su equipo. Es una buena pregunta para un analizador, pero tengo hombres que me pueden dar más variantes en el mediocentro”.

La Selección sigue jugando igual tras siete partidos y no ha ganado. ¿En Liga de Naciones ya lo veremos bien a Honduras o seguirá con estas actuaciones?

“Para su información no llevo más de 25 entrenamientos, para que te informés, no sé si en eso te logro cambiar algo. Para tu otra información, vemos el fútbol distinto, porque la Selección no juega igual a como me la entregaron. Igual a que no gana, sí, pero tenemos otras cosas en que nosotros hemos visto que avanzamos, pero como se pierde no se ve y hablemos de que no le ganamos a nadie. Nosotros como DT somos los únicos que hacemos un análisis de qué hemos mejorado, pero si no ganamos, qué carreta los voy a echar yo a ustedes”.

¿Qué mensaje le da al hondureño que está triste por no ir al Mundial?

“Es muy berraco decir algo porque qué va a creer, que no ganamos un partido o no sacamos resultados. Desde que vine estamos trabajando, tenemos que mejorar. Estamos en un recambio, cuando estaba Coito había una base, ahora nosotros tenemos una. Lo único que le puedo decir al hondureño es paciencia, si ya llevan dos así. En este momento me puedo quedar mudo y después demostrarlo con el tiempo”.