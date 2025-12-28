Lamine brilla en los Globe Soccer y deja mensaje inesperado sobre Cristiano

Dubái

Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, ​​afirmó este domingo, durante la ceremonia de los premios Globe Soccer 2025, que el año pasado "era un niño que acababa de llegar" y reconoció que ahora tiene la "presión" de un jugador importante.

El atacante azulgrana recibió el premio Maradona y el premio al mejor delantero y, en sus palabras de agradecimiento, recordó las nuevas responsabilidades que tiene en el equipo azulgrana.

"Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios ha salido bien", dijo.