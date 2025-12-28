  1. Inicio
Lamine brilla en los Globe Soccer y deja mensaje inesperado sobre Cristiano

El atacante azulgrana Lamine celebró un doble reconocimiento en los Globe Soccer 2025 y habló sobre la presión de ser un jugador importante.

  • Actualizado: 28 de diciembre de 2025 a las 15:02 -
  • Agencia EFE
Lamine Yamal recibiendo uno de sus premios en los Globe Soccer 2025.

 Foto: cortesía.
Dubái

Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, ​​afirmó este domingo, durante la ceremonia de los premios Globe Soccer 2025, que el año pasado "era un niño que acababa de llegar" y reconoció que ahora tiene la "presión" de un jugador importante.

El atacante azulgrana recibió el premio Maradona y el premio al mejor delantero y, en sus palabras de agradecimiento, recordó las nuevas responsabilidades que tiene en el equipo azulgrana.

"Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios ha salido bien", dijo.

Ranking IFFHS: Yamal supera a Messi, golpe al argentino y Concacaf sorprende

Además, fue claro cuando fue preguntado por quién es su referencia: "Mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano han sido lo que son por no compararse con nadie y querer ser ellos mismos".

Asimismo, señaló que en su casa solo "manda" su madre y agradeció sus éxitos a su familia y amigos. "Todo lo que sean premios individuales y colectivos es un honor. Ahora a seguir trabajando para traer más", finalizó. EFE

Barça y Real Madrid son rechazados, fichaje a Guardiola y respuesta a CR7

efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

