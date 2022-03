Las autoridades de la Liga MX han tomado la decisión de no permitir el ingreso de las barras visitantes a los estadios del fútbol mexicano, esto despúes de la violencia que se vivió durante el partido entre Querétaro y Atlas en el estadio La Corregidora.

VETO A LAS BARRAS

Sobre la posible desafiliación del Querétaro, como se ha manejado en distintos medios, Arriola tampoco lo descartó pero aseguró que tomarán la decisión después de analizar todas las pruebas.

“Todos los escenarios están sobre la mesa pero hay que analizar todas las pruebas. Por eso el proceso tiene que ser eficiente para que conozcamos esas sanciones pronto”, manifestó.

Mikel Arriola adelantó que ya no habrá barras visitantes en los estadios de la Liga MX. “Te anticipo que las barras visitantes a partir de hoy, ya no van a poder ir a los estadios. El estatus de suspensión es a partir de hoy. No podemos generar actividad futbolística aquí. Una vez resuelto, podremos seguir adelante”, adelantó.

A su vez pidió “al gobernador (de Querétaro) que la investigación sea ágil, que se llegue a los responsables lo más pronto posible”.

También informó que el estadio La Corregidora será castigado tras lo ocurrido. “El estatus jurídico de este estadio (Corregidora) es de suspensión hasta que la comisión disciplinaria resuelva propiamente el proceso de suspensión. Estamos tomando acciones correctivas y sancionatorias”.

“A partir de hoy no podemos generar actividad futbolista en este estadio, es algo que tiene que resolver la Disciplinaria, qué va a pasar con el estadio”, agregó Arriola.

Mikel Arriola adelantó que tendrá “una reunión extraordinaria de dueños de la Liga MX para analizar la situación de las barras”.

“Las autoridades ya trabajan en encontrar a los responsables y nosotros estaremos muy cercanos a las conclusiones del Fiscal sobre los hechos”, cerró el mandamás del fútbol mexicano.