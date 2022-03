“Hubo golpes por todos lados, la Policía nos dejó solos”: relatos de aficionados en Querétaro

El conductor de un autobús relató las agresiones fuera de la cancha: “Tengo muchos años moviendo a la porra de Atlas, de Chivas, de América aquí en Guadalajara, en los 15 años que tengo nunca he vivido como lo que viví hoy (ayer). Lo que pasa es que había muy poca vigilancia, se salió de control, esto puede detonar, pero lo que vivimos ahí fue algo como de crimen organizado, no eran aficionados de Querétaro y los policías no hacían nada“.

“El problema fue que la Policía y los de seguridad se fueron, eso se dio en el estadio, no había nadie de seguridad. Los cuatro o cinco policías que había no hicieron nada, nos trataron bien al principio. El ingreso fue normal y ya después pasó esto, nos dejaron solos, pero también se brincó gente de la barra local, éramos como 1,500 personas o 2,000, pero esos contra 20,000 está cañón (difícil)“, explicó un joven aficionado.

El brote de violencia en dicho partido de fútbol ha dejado 26 personas heridas hasta el momento y ningún fallecido, dijo este domingo el gobernador del central estado de Querétaro, Mauricio Kuri.

“El saldo de estos hechos al momento son los siguientes: 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria, 24 son hombres y 2 mujeres. De esos 26, tres fueron ya de alta, de los 23 aún hospitalizados, tres se encuentran graves, 10 delicados y los 10 restantes sin gravedad”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Kuri reiteró que hasta el momento no hay fallecidos por la gresca que obligó a detener el partido de la novena jornada del torneo Clausura-2022 del fútbol mexicano.

“Es una tragedia porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice”, dijo.

Por su parte, Enrique Alfaro, gobernador del Estado de Jalisco, sede del Atlas, condenó la violencia y dijo que familiares de los heridos estaban por entrar a los hospitales a ver a sus seres queridos.

“Se debe de actuar con todo el peso de la ley”, dijo en un video difundido en redes sociales.

El sábado por la noche, Protección Civil de Querétaro dijo originalmente que había 22 personas lesionadas por la gresca, que ocurrió durante el minuto 63 del juego, cuando en las tribunas comenzó un enfrentamiento a golpes entre los seguidores de ambos clubes.