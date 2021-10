La advertencia de Keylor Navas a Honduras para el partido del jueves

Costa Rica no tuvo un buen comienzo en la octagonal de la Concacaf, en la triple fecha de septiembre sumó dos empates y una derrota en casa ante México. ¿Presión?

“Son partidos muy importantes y todos sabemos que si queremos ir al Mundial tenemos que sacar resultados positivos. Hay que salir a darlo todo, no nos podemos guardar nada. Son momentos donde tienen que salir los grandes jugadores y eso es lo que esperamos”, declaró Navas.

“Como dije antes, como futbolistas queremos estar en el Mundial y vamos a darlo todo por ganar estos partidos y todos los que vengan. Al final es un sueño estar en otro mundial y vamos a intentar cumplirlo”.

Keylor también fue consultado por la renuncia de los jugadores Manfred Ugalde y Giancarlo González a la escuadra costarricense. “Ahí uno no puede tener una opinión, pero yo sí creo que estar en la Selección es muy lindo, es algo que nos ilusiona desde niños, entonces no sé cuáles son los motivos tan graves que ellos puedan tener para abandonar la Selección”.

Después de visitar Honduras, Costa Rica recibirá a El Salvador, pero lo hará sin afición. “Creo que el fútbol sin público es una cosa totalmente diferente. Siempre necesitamos el apoyo de la afición, que esté ahí en el estadio en cada jugada. Cuando la gente se levanta, empieza a gritar y apoyar, eso nos da un plus, pero hay que adaptarse a las situaciones y eso no quiere decir que no vamos a intentar ganar los partidos”.

Por último antes de marcharse a la concentración, le lanzaron una interrogante: ¿Cómo se siente ahorita con la competencia con Gianluigi Donnarumma? “(Ríe)... A usted le gusta la polémica, verdad”, dijo.