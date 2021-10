De cara a este segundo desafío en casa, los dirigentes de la Fenafuth, Jorge Salomón y José Ernesto Mejía, presidente y secretario, esperan el respaldo total de los aficionados hondureños y llaman a evitar insultos o gritos homofóbicos que puedan traer consecuencias graves a la Bicolor como el cierre del estadio algo que consideran se repite el jueves, FIFA no los perdonará.

BOLETERÍA POR BUEN CAMINO

“La venta de boletería va en una buena velocidad, ya se ha venido más del 70% para el juego ante Costa Rica y esperamos el apoyo a la afición y que pueda estar al 50% de lo que se autorizó (Sinager) y tener el calor de los aficionados”, aseguró Jorge Salomón.

EVITAR GRITOS HOMOFÓBICOS

“No podemos tener un comportamiento que ponga en riesgo el cierre del estadio. Es bueno que la gente apoye de Honduras, pero que respetemos el rival. El 7 de octubre se reúne la Comisión disciplinaria de FIFA y esperemos que no nos cierren el estadio o que la multa no sea elevada. No hay que lanzar objetos y poner en riesgo estadio”, comentó José Ernesto Mejía

Además se aseguró: “Nos preocupa que FIFA tiene cero tolerancia con este tema, la federación hizo los descargos y había algún error de apreciación de la gente de la organización que vino. Nosotros estamos apuntando que la sanción no sea fuerte y el lanzamiento de objetos sí, esperemos que la multa no sea tan alta y que nos manden una advertencia y no el cierre del estadio”.

¿POR QUÉ HABÍAN 30 MIL AFICIONADOS ANTE EEUU?

“Un portón lo rompieron los aficionados y eso provocó que se tuviera un poco más de la gente planificada en el estadio. Ya se habló con la Policía y que mantengan la seguridad en esos portones”, indicó Salomón.

FABIÁN COITO RATIFICADO EN SU PUESTO

“Hemos tenido muchos reuniones con Fabián Coito, pláticas permanentes. Creo que todos estamos conscientes del compromiso que hay para este partido de lo que significa y por eso ocupamos el apoyo de la afición. El partidos ante Jamaica es clave para sumar”.

También aseguró que no se piensa cortar el proceso con el timonel pase lo que pase: “Vamos con un proceso que viene de trabajo, tenemos un buen grupo y hay con que clasificar al mundial. Tenemos que tener confianza y estamos concentrados en los nueve puntos que vamos a jugar y ojalá sean siete o nueve puntos, también los partidos de noviembre”.

Y añadió: “Estamos de lleno en el tema y es nuestro entrenador. Toda la Comisión de Selecciones, Comité Ejecutivo hemos estado en reuniones y tenemos que el trabajo dará frutos”.

ESTADIO MORAZÁN Y CEIBEÑO, ALTERNATIVAS

En caso que la sanción de FIFA sea drástica y no se pueda jugar en Olímpico, la Fenafuth ya tiene plan B.”Si nos mueven de estadio está la opción del Morazán y el de La Ceiba, pero ahí se tendría que revisar el tema de los horarios, pero pueda ser la que sanción no venga con cambio de estadio, sino con jugar sin público, no castigar al estadio, ya pasó con México”, cerró Jorge Salomón.