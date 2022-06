Kylian Mbappé rompió el silencio y se pronunció sobre sobre su renovación con el PSG y la decisión de rechazar la oportunidad de fichar por el Real Madrid.

Con motivo de un viaje a Nueva York en el que se le ha visto en el Draft de la NBA, Kylian Mbappé ha aprovechado sus vacaciones para conceder una entrevista a BFMTV en la que se ha confiado respecto a los objetivos de la próxima temporada. Reconoció que tanto la Champions League como ser el máximo goleador histórico del PSG son dos de las metas que tiene a corto plazo.

“Por supuesto que la Champions League es un objetivo. Es un objetivo claro, fijado y anunciado... No hay necesidad de enumerar más adjetivos para describir la Champions. La queremos. Ahora, sabemos que tenemos un camino y eso forma parte de tener unanimidad en el plan nacional”, subrayó Mbappé al ser preguntado por ganar la Liga de Campeones de Europa.

Respecto a superar a Cavani como máximo goleador histórico, al cual tiene a 29 goles (el uruguayo fijó su marca en 200 tantos mientras que Mbappé acumula 171 por el momento), indicó: “Ser el máximo goleador del PSG es algo que puede estar bien. Sería algo espectacular si consigo alcanzarlo. Creo que si continuo haciendo las cosas como las vengo haciendo no habrá problemas”.

“Esta temporada y el año pasado dábamos menos miedo, éramos menos intocables. Tenemos un objetivo, volver a intimidar en el plano nacional, no lo hemos hecho estos dos últimos años”, agregó.

Resto de la entrevista de Mbappé

¿Qué representa Nueva York para usted?

“Es el sueño americano, es la vida en grande, es el Times Square... Son todas estas cosas para mí. Es para mí el gran mundo y el hecho de tener la oportunidad de venir aquí y sentirse reconocido es realmente un privilegio”.

La importancia de sus mensajes para los jóvenes

“Nunca me escondo. Al fin y al cabo, es un terreno resbaladizo, pero mantengo los pies en la tierra cuando hablo. No quiero simplemente jugar al fútbol e irme a casa. Soy un hombre de esta sociedad como todos los demás, todo el mundo tiene una opinión, sólo que mi voz tiene un poco más de peso por ser conocido. Pero realmente intento actuar de acuerdo con mis valores y principios”.

Al-Khelaïfi presionó para que siguiera en el PSG:

“(Risas) Sí, es todavía mi presidente. Y ahora se acabó eso, se acabó”.

Al-Khelaïfi destacó sus valores en una entrevista

“Sí, claro que me afectó porque son palabras que vienen de mi presidente. Ahora, es un mensaje que te gusta pero ya hubo un PSG antes de mí y lo habrá después. Ha tenido una identidad desde su creación, hace unos cincuenta años y sólo quiero añadir esta hermosa página a este magnífico libro que es el París Saint-Germain”.

Al-Khelaïfi dijo que era el fin de los ‘lujos (bling-bling)’ en París

“No sé si soy el contraejemplo del bling bling, porque cuando estás en Times Square, eres un poco bling bling, pero siempre he hecho del fútbol mi prioridad. Para mí, una cosa no puede ir sin la otra. Después, entiendo el mensaje del club, también es el mensaje que me dieron a mí”.

Si los valores fueron importantes en su decisión de seguir

“Creo que más allá de hacer que me quede este tipo de cosas, fue la voluntad del club. Es el club el que quiere esto a partir de ahora y yo sólo soy parte de este proyecto. Es un proyecto que me propusieron y yo no estuve en el origen”.

¿Al-Khelaïfi le quitó presión con sus palabras esta semana?

“No me quita presión, sólo dijo la verdad. Sé que mucha gente lo piensa, lo ha pensado y lo volverá a pensar. Es una forma fácil de enviar mensajes indirectos. No tengo ningún problema con eso. El club sabe que está por encima de todo. El club está por encima de todos los demás, por encima de mí mismo incluso si soy un jugador importante. Es el proyecto del club y no es mi proyecto. Las cosas están claras y volveré para hacer lo que mejor sé hacer: jugar y marcar goles”.

Deseo de ser campeón del Mundial

“Eso también estaría bien. Tenemos todavía trabajo que hacer, pero ese es el objetivo. Es una oportunidad sin precedentes. Creo que no se ha logrado desde que la gente ha podido ver fútbol en la televisión. Hay mucho trabajo por hacer. No estamos del todo preparados, pero aún faltan unos meses, así que lo conseguiremos, de eso estoy seguro”.