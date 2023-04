Polémica: Mbappé estalla contra el PSG y les hace petición pública

Kylian Mbappé criticó a su propio club, el París Saint-Germain (PSG), por haber usado su imagen para la campaña de captación de socios la próxima temporada sin que, según su versión, le hubiesen informado previamente del objetivo de una entrevista se que le hizo.

“En ningún momento mi interlocutor me informó sobre el destino que daría a la entrevista. Me pareció que era una entrevista típica de marketing del club. Me opongo a este vídeo publicado. Por eso lucho por los derechos individuales de imagen”, dijo el internacional francés en un mensaje en la red Instagram.

Mbappé, muy celoso con su imagen, tuvo en 2022 un pulso con la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que tuvo que ceder y aceptar que los jugadores puedan intervenir en las acciones de publicitarias de patrocinadores de la FFF.