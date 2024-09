Kervin Arriaga revela el cambio que ha dado en su vida y se ilusiona con la H

El momento actual de Kervin Arriaga, anotó un golazo ante Trinidad, ¿cómo ha llegado a ese gran momento?

Tuve unos momentos difíciles por mi lesión, me costó recuperarme, me sirvió bastante para pensar sobre mi vida, mi futuro, eso me ha ayudado en lo futbolístico, quiero retomar mi mejor nivel con la Selección.

¿Cuánta madurez ha tenido y cuánto le puede ayudar futbolística?

Mucho, he pensado mucho en lo que era antes a lo que soy ahora. Sé que tengo mucho que aprender día a día para encontrar lo mejor de mí.