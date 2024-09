David Ruiz revela qué le dijo Rueda antes de entrar y cómo se dio su golazo con Honduras

“Fue una jugada que sucedió naturalmente, quería marcar el gol y se me dio. Es un orgullo poder anotar en casa. Pude aprevechar la oportunidad”, comentó Ruiz tras anotar su primer tanto en Honduras. Se había estrenado goleando en partido de eliminatorias mundialistas en Bermudas.

“Siempre trato de aprovechar cada minuto y hacer una diferencia. Trato de generar algo, tengo la confianza de mis compañeros, si cometo un error yo sé que no me van a decir nada, me van ayudar para seguir intentándolo”, añade.