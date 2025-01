Kervin Arriaga fue presentado por el Real Zaragoza, ¿qué dorsal le dieron?

”Creo que la primer ventana es en el mes de marzo y luego en junio es la siguiente fecha FIFA, así que no sabría decirte cuántos partidos me podría perder con Zaragoza”.

“Ayer lo conocí, no hemos hablado mucho con el profe, pero ya luego habrá tiempo. En los próximos día voy a tener una reunión para que me diga lo que espera de mí y estoy dispuesto para hacer las cosas bien”.

¿Ve a Zaragoza como un paso permanente de cara al futuro tras su cesión?

“Eso ya es algo que Dios lo va a decidir, yo vengo a trabajar y ganar partido a partido. Para mi es una gran oportunidad y claro, me gustaría quedarme más tiempo”.

¿Tiene Kervin Arriaga liderazgo para manejar el mediocampo del Zaragoza?

“Creo que sí, para eso me trajeron. No importa donde el profe me ponga, voy a aportar lo mejor para el club. He recibido muy cariño de los nuevos compañeros”.