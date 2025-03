Keosseián responde sobre el ‘Chelito‘ Martínez: “Tampoco es Valverde”

San Pedro Sula, Honduras.

El empate y Jonathan Bueso. “El resultado, la verdad que esperábamos algo mejor de parte de nuestro como ganar el partido, estuvimos siempre adelante en el marcador y pudimos sostenerlo. Inclusive en el empate 2-2 de ellos estuvimos para aumentar el marcador, remontamos con 10 jugadores. Pensé que ya estaba terminado, no está costando más de lo que esperábamos sostener un partido. Lo de Jonathan venía bien, se lesionó y lo considero, más allá que es joven, le aportará bastante el club, quedé conforme con él”

Por qué le cuesta cerrar a Marathón. “El día que tuvimos buenos partidos al principio y no conseguíamos buenos resultados, después empezamos a ganar, no hemos tenido continuidad en su rendimiento. Hoy fue un partido que pensé que lo podíamos ganar por como se había presentado a favor nuestro. En ningún momento lo pudimos sostener el resultado, pero evidentemente éste no es un partido del que me voy conforme, deberíamos de haberlo ganado. Cometimos errores, desatenciones”.