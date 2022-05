Benzema tras el no de Mbappé al Real Madrid: “No es el momento de hablar de esas cosas pequeñitas”

La decisión de Kylian Mbappé de renovar por el PSG y renunciar a jugar en e l Real Madrid fue una sorpresa para su compañero de selección francesa y amigo Karim Benzema, que descartó sentirse traicionado y no se quiso descentrar de la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool.”

¿Por qué una semana complicada? Cada uno tiene que estar focalizado en su cosa, pienso que Mbappé, como otros jugadores, si quiere hacer una cosa no me va a llamar porque cada uno decide su futuro. Yo estoy aquí tranquilo, preparando el partido del sábado y lo que esté bien para él es cosa suya”, afirmó en una entrevista en La Sexta.

Benzema no ocultó la sorpresa que sintió cuando conoció la decisión de Mbappé. “Me ha sorprendido, como a todos, pero él tiene sus cosas, es jugador del París y nosotros tenemos un partido el sábado que es lo importante”, comentó.

”No es el momento de hablar de esas cosas pequeñitas”, añadió en Movistar.

“No estoy enfadado, estoy concentrado en la final de la Champions League que es más importante que escuchar otra cosa”, dijo.

Además, Karim aclaró sus publicaciones en redes sociales sin admitir que la imagen del escudo del Real Madrid y del rapero traicionado por un amigo, tuviese que ver con Mbappé pese a publicarse horas después de hacerse pública su renovación.

”No es contra Mbappé ni para nadie, es porque amo al Real Madrid, es el mejor club del mundo y es más importante que todo. No es una historia de traición. En mi instagram tengo quince fotos de Tupac, no es nada que ver con el fútbol, son cosas de internet y estoy en la realidad”, explicó.

”No voy a meter una foto para lanzar un mensaje. Si lo tengo, voy a la persona y hablo con él. Para mí el Real Madrid es el mejor club del mundo, el escudo es por el que tenemos que ganar la Champions”, sentenció.