Jugador hondureño vivió un drama con club español: “nada fue como lo pensé”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Sin embargo, esta noticia se volvió una frustración para el hondureño tras su no fichaje al fútbol español. Y es que el periodista español Alejandro Caballero de Diario AS reveló en su cuenta de ‘X’ que: “ Luis Álvarez, jugador hondureño que ha estado entrenando con el equipo últimamente, NO se va a quedar. No fichará por el Alcorcón por cuestiones burocráticas, me dicen”.

¿Cómo había llegado tu fichaje al Alcorcón?

Mi fichaje a un club histórico de la ciudad de Madrid, se dio gracias a la muy buena temporada que tuve el año pasado con el Charlotte.

¿Quién te contactó y qué contrato te ofrecieron?

Casi a mitad de temporada se contactaron con mi agente y él me comunicó que había una gran oferta de un equipo español y que se podía dar todo antes de terminar la temporada con mi equipo actual. Al final mi fichaje se concretó al terminar la temporada

Al llegar a España, ¿qué fue lo que pasó?

Llegué a España y nada fue como lo pensé. Me trataron como cualquiera, como si hubiera ido a hacer una prueba al equipo cuando ya había firmado un contrato de dos años.

¿Qué pasó con el contrato que firmaste? ¿Qué incluía?

Lastimosamente tuve que rescindir mi contrato por incumplimiento de contrato donde todo estaba escrito y firmado por el club. Al final todos los beneficios que salía en mi contrato fue todo lo contrario ala hora de llegar a España

¿Cuáles fueron las cosas que no cumplieron como equipo?:

No pagaron el traspaso a tiempo. En mi contrato estaba escrito un lindo apartamento amueblado para mí y otra persona más, sin embargo, me llevaron a vivir a un “piso”, como le llaman en España, donde vivíamos 4 personas.

No pagaron en enero, que tenían que haber pagado sin importar si se daba el fichaje o no mis papeles y mi permiso tenía que estar en regla antes del 15 de enero pasaron los días y no estuvieron listos nunca Tenía que estar inscrito en la liga antes del 15 de enero no lo hicieron.

Hay una noticia que su fichaje no se dio por “cuestiones burocráticas. ¿Qué opinas de eso?

La verdad no entiendo el por qué se dice esos comentarios en ningún momento mi fichaje en España no se dio por jugar burocrática, mi fichaje no se dio por incumplimiento de contrato.

Incluso hablé con varias personas en el equipo de Alcorcón y me di cuenta que no es la primera vez que sacan una noticia como esa por qué ya se lo han hecho a varios jugadores que pasaron el mismo problema que yo también pasé.

¿Cómo vivías en España?

La verdad vivía muy mal. Estaba en un cama que si me daba vuelta me caía al suelo. En el contrato se me había prometido apartamento para mí y otra persona, al final éramos 4 jugadores donde solo había una cocina, un refrigerador y un baño para todos.

No teníamos televisor, no teníamos internet. Lo único que teníamos era lavadora, pero no teníamos lugar para secar la ropa y nos tocaba ponerlas en las sillas del comedor.

En España tuviste entrenos, ¿Cuántos y qué te dijeron en la directiva del club?:

Si entrené unos días con la filial del equipo, ya que el primer equipo estuvo en Qatar y yo no pude ir por problemas de papeles y estuve entrenando todo enero con el primer equipo como se había acordado.

Los entrenadores estaban muy contentos de tenerme, lastimosamente llegué en momento donde la directiva no estaba bien ni con la afición ,ni con el equipo ya que ellos me comentaron que no iba a poder jugar por 6 meses por qué no tenía mis papeles en regla y que tampoco iba a hacer presentado en el club y solo iba a poder entrenar con el equipo sin poder jugar.

¿Cómo tomó esta decisión tu actual club?

Gracias a Dios la tomaron de la mejor manera recordando que yo tenía un contrato con ellos y el club de España hizo la supuesta compra por qué al final no se dio. Mi actual equipo está contento de tenerme de vuelta y yo también estoy feliz de estar de vuelta ya que lo que uno desea como jugador es poder jugar y estar bien mentalmente

¿Serás siempre legionario y qué contrato tiene?

Si siempre seré y tengo un contrato muy conecto con el equipo que se termina en noviembre.