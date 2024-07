Juegos Olímpicos de París 2024: Polémica por participación de violador, lo que harán con él

Steven van de Velde, miembro del equipo de vóley playa neerlandés para los Juegos Olímpicos París 2024 y condenado en 2016 por la violación de una menor de edad, estará aislado durante la cita olímpica con respecto a la delegación del país centroeuropeo, señaló la federación neerlandesa este domingo.

Con el objetivo de “instaurar la calma”, la federación neerlandesa decidió que no estará en contacto con el resto de la delegación, por lo que no se hospedará en la Villa Olímpica y además no hablará con los periodistas, según la agencia de prensa neerlandesa ANP.