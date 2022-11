Juan Ángel Delgado: “Motagua es más fuerte que cualquier equipo, no importa que Olimpia venga de ser campeón”

‘El Camellito‘ sabe que los clásicos son partidos muy bravos y el del fin de semana no será la excepción y más cuando la cima está en juego.

“Son jugadores muy importantes, pero nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos a grandes jugadores que podrían ser mejores que ellos, tenemos gran equipo, a mí casi no me gusta hablar de los rivales porque me enfoco más en nosotros, en los jugadores que tenemos”, aclaró.

Por último recalcó que nadie le sacará de la idea de que Motagua es el equipo más grande y fuerte del país, sin importar el título de Liga Concacaf que acaba de conquistar el Olimpia.

“Yo siempre me voy a sentir más fuerte que cualquier equipo, Motagua se va sentir más fuerte que cualquier equipo, no importa que Olimpia venga de ser campeón, nosotros trabajamos para siempre ser los mejores”, concluyó.