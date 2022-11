Pero, sepa Dios por qué, se paralizó, tuvo miedo y se hizo para atrás. Y como si estuviera en el frente de batalla, sacó la bandera blanca de la paz y renunció a la victoria. Y al enemigo, ni las gracias. Bombazo al 87‘ y a celebrar.

Es cierto, este Olimpia no tiene el fútbol de aquel campeón de Concacaf del 88, no tiene a Nahún y Juan Carlos Espinoza, no tiene el equilibrio de Vicente Daniel Viera ni a Dolmo, el extremo más dominante de la historia centroamericana, ni los goles de Juan Flores.

Tampoco la magia de aquel Olimpia sublime que en una semana hincó a un Toluca de época y goleó sin piedad al Pachuca de Javier Aguirre. No, este Olimpia no vive de la clase de Alex Pineda Chacón ni de la contundencia de Denilson Costa.